Уровень зарегистрированной безработицы в УрФО опустился до рекордно низких 0,4%

Полпред президента РФ Владимир Якушев держит на контроле ситуацию на рынке труда в регионах Уральского федерального округа. На данный момент средний уровень безработицы по округу опустился до 0,4%, тогда как в начале года он составлял 0,5%, об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

"Сегодня безработица продолжает снижаться. На данный момент в службах занятости населения в регионах УрФО зарегистрировано 23,6 тыс. человек. Это в восемь раз меньше, чем заявленная работодателями потребность. Во многих отраслях остро ощущается дефицит кадров. Для того, чтобы справиться вызовами на рынке труда, разрабатывается национальный проект "Кадры", принимается комплекс мер по привлечению в экономику молодежи", - отметил полпред в УрФО Владимир Якушев.

Заявленная потребность в работниках на предприятиях в УрФО составляет почти 200 тысяч рабочих мест: