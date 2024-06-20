Путин спрогнозировал скорый уход Зеленского с подачи Запада

Уже в 2025 году Владимир Зеленский может лишиться своего президентского кресла. В этом ему "поможет" Запад, который повесит на главу государства все самые непопулярные решения и самостоятельно найдет ему замену. Такое предположение во время пресс-конференции сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, о смене руководства Украины мир может узнать уже в первой половине следующего года. Сейчас же "пока не время".

"На Западе его просто не хотят менять, время не подошло. Мне кажется, это очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют", - добавил Путин.