Президент России не исключил поставку оружия в КНДР

Глава государства Владимир Путин заявил, что не исключает возможности поставки оружия в другие регионы или даже в КНДР. Такое заявление он сделал перед журналистами на пресс-подходе.

"Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну, я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше", - пояснил Путин.

Напомним, что на этой же конференции он идею Южной Корее поставлять оружие на Украину ошибкой, последствия которой не понравятся руководству "страны-поставщика".