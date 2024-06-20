Путин назвал ошибкой идею Южной Кореи поставлять оружие Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Сеул совершит ошибку, если решит поставлять оружие Украине. По словам главы государства, последующие за этим последствия не понравятся руководству Южной Кореи.

"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий, на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сообщил глава государства журналистам.

Ранее на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, Южная Корея заявила, что намерена провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину. До этого Южная Корея поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.

Сегодня Путин сообщил, что заключенный с КНДР новый договор является лишь заменой утратившего силу документа 1962 г. Ничего существенно нового в текущем соглашении прописано не было.