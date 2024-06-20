20 Июня 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин заявил, что договор с КНДР был заключен вместо соглашения 1962 года

Президент России Владимир Путин сообщил, что заключенный с КНДР новый договор является лишь заменой утратившего силу документа 1962 г. Ничего существенно нового в текущем соглашении прописано не было.

"Хочу обратить внимание, что этот договор - не новинка какая-то. Мы заключаем этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре 1962 года все то же самое было, здесь нет никакой новизны", - пояснил глава государства, добавив, что похожие соглашения КНДР имеет и с другими странами.

Напомним, что подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном. Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.

Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере. По словам северокорейского лидера, подписанный документ носит миролюбивый и оборонительный характер.

Ранее Япония выразила беспокойство по этому поводу, заявив, что Россия якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, сотрудничая с КНДР.

Теги: Путин, КНДР, договор


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