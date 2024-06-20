"А зачем бояться?" Путин рассказал, к чему приведет стратегическое поражение России

Стратегическое поражение России приведет к прекращению ее государственности, заявил на пресс-конференции президент страны Владимир Путин. По его словам, осознав это, стоит отпустить страх и просто идти до конца.

"Для России это означает прекращение ее государственности, вот, что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика", - отметил глава государства.