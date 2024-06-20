Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны РФ

Тимур Иванов, арестованный в конце апреля по обвинению во взяточничестве, освобожден от должности замминистра обороны РФ. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев.

"Вы наверняка знаете о том, что кадровый состав министерства обороны очень сильно изменился за последнее время. Не стал исключением и Тимур Иванов", - заявил Мусаев, отметив, что согласно имеющимся у защиты документам, увольнение не связано с уголовным делом, а является обычным освобождение от должности.

Напомним, что сегодня Иванов заявил в суде, что стал безработным. По его словам, "до задержания он был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны", однако пояснять свои слова обвиняемый дальше не стал.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Сегодня ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина.