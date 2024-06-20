Астраханцы в пятерке лучших по итогам конкурса профмастерства «Лучший специалист в сфере закупок-2024»

Сотрудники регионального центра организации закупок Астраханской области, который курируется министерством экономического развития, приняли участие в I Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист в сфере закупок-2024».

Конкурс состоялся на площадке Главного управления организации торгов Самарской области. В первенстве на звание «Лучший специалист в сфере закупок-2024» приняли участие специалисты в сфере государственных и муниципальных закупок из разных регионов.

Конкурс состоял из трех этапов. Участников ожидал развлекательный квиз из пяти раундов, где предстояло проявить эрудицию на знание Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также логику и сообразительность. Этап «Слабое звено» определил пятерку сильнейших специалистов, которые прошли в финал. Далее каждый участник получил практический кейс, в решении которого помогала команда, финалист собирал её из участников.

По итогам конкурса Астраханская область вошла в пятерку лучших. Пятое место заняла Ксения Грачева, начальник отдела подготовки документации регионального центра организации закупок.

В номинации «Лучший эксперт команды» победу одержала Анна Попова-Плахтий, начальник отдела подготовки документации по закупке лекарственных препаратов центра, а начальник юридического отдела Юлия Данилова — в номинации «Лучший представитель региона».