20 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Краеведческом музее Астрахани начались мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби

«Через века, через года, — помните!» — под таким названием в Краеведческом музее Астраханской области прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби. 22 июня — одна из трагических дат в истории нашей страны, 83 года назад началась Великая Отечественная война. На встречу пригласили студентов, поисковиков, волонтёров, представителей общественных патриотических организаций. Они ознакомились с выставкой, которая напомнила о знаковых сражениях 1941-1945 годов, сообщили в министерстве культуры региона.

Сотрудник Музея боевой славы Люция Муртазаева рассказала молодым людям о том, что важным эпизодом в Великой Отечественной войне стал подвиг защитников Брестской крепости. В первый же день погиб в рукопашной схватке астраханец, выпускник средней школы № 36 Владимир Цыбуля. Долгие годы о его судьбе ничего не знали, но благодаря деятельности поисковых отрядов, работавших на территории Бреста, были обнаружены его останки.

Старшина Вячеслав Мейер также участвовал в обороне Брестской крепости. Он родился в 1917 году в Энгельсе, но позднее жил и работал в Астрахани. Рассказ о подвиге старшины сопровождался трансляцией исторической хроники с кадрами ожесточенных сражений; звучал голос легендарного диктора Юрия Левитана.

Известные песни о героях Великой Отечественной войны исполнили солист Астраханского государственного театра оперы и балета Константин Скляров, студент Астраханского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Тимур Корнев и другие артисты.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В завершении Александр Даиров, председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, сказал: «Наша цель сегодня напомнить вам о заслугах наших солдат, чтобы вы, в свою очередь, передавили эту память из поколения в поколение».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Мероприятие «Через века, через года, — помните!» открыло череду встреч, приуроченных ко Дню памяти и скорби, призванных сохранить память о воинах и тружениках тыла времен Великой Отечественной войны.

Теги: день памяти и скорби, помните, астраханский краеведческий музей, великая отечественная


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