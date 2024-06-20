20 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Огненные картины обороны Астрахани зажгут в память о дне начала Великой Отечественной войны

22 июня в нашей стране отмечают памятную дату — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

В память о защитниках нашей Родины в Астрахани ночью пройдут памятные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти», в которых могут принять участие все желающие. Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Астраханской области.

Ежегодно в регионе Волонтёры Победы проводят Международную акцию «Огненные картины войны». В преддверии 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны добровольцы, общественники, представители власти и другие неравнодушные граждане по всей стране почтут память павших, зажгут свечи памяти и создадут масштабные огненные картины, которые связаны общей темой: «Трагедии и Победы региона в годы войны».

22 июня в Астраханском кремле в 02:00 добровольцы выложат огненную картину, в основу которой легла картина «На оборону Астрахани выходят курсанты» В.А. Леднева. 16 августа 1-й сводный курсантский полк вышел из Астраханского кремля, прошел вдоль старого квартала гостиниц, кафе и купеческих особняков Коса и погрузился на баржи, чтобы пересечь Волгу. Полку предстояло продвижение на 300 километров севернее, к Сарпинским озерам, где окапывались сохранившиеся части 51-й армии.

Сразу после в Братском саду состоится традиционная акция «Свеча памяти». С 03:00 до 03:30 сбор в Братском саду у мемориала «Вечный огонь», в 04:00 — проведение памятного митинга, посвященного 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны и зажжение свечей и лампад.

день победы, георгиевская лента, гвоздики, вечный огонь(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Также по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня на платформе деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На сайте можно не только зажечь виртуальную свечу, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Теги: день памяти и скорби, свеча памяти, астраханский кремль, волонтеры победы


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