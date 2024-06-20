Благодаря нацпроекту в Астраханской области значительно выросло число аттестованных экскурсоводов

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ, министерство экономического развития Астраханской области с 2023 года ведет работу по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. В прошлом году процедуру уже прошли 19 человек.

С начала этого года еще 22 экскурсовода подтвердили свою квалификацию и получили аттестаты и идентификационные карточки, чтобы на законных основаниях оказывать экскурсионные услуги на территории Астраханской области.

Аттестат действителен в течение 5 лет и позволяет работать экскурсоводам (гидам), гидам-переводчикам по специальности в регионах, указанных в идентификационной карточке.

«Мы отмечаем рост туристов, которые приезжают в Астраханскую область не только на рыбалку. Людям интересны культурно-познавательные и экологические туры: поездки в заповедники и экскурсии на лотосовые поля, круизные маршруты по Волге. Работа гида чрезвычайно важна для развития сферы туризма, ведь именно экскурсоводы первыми встречают гостей региона и создают первое впечатление о нем», — отметила замминистра экономического развития региона Лейсан Шафикова.

По вопросам прохождения аттестации можно обратиться в министерство экономического развития Астраханской области по телефону: 8 (8512) 51-01-17 или по адресу: город Астрахань, улица Советская, 8.