F-16 для Украины направят на Харьковское направление

Стало известно, куда направят предназначающиеся Украине самолеты F-16.

Их планируют забросить на Харьковское направление, пишет The Guardian.

Ранее сообщалось, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает получить от западных стран, собираются разместить за пределами украинской территории. Об этом заявил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, некоторые из самолетов останутся в тех центрах, где готовят украинских пилотов и авиационный персонал. Определенное количество самолетов будут храниться на безопасных авиабазах, "чтобы они не были мишенями". Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если будут участвовать в боевых вылетах.