Екатеринбуржцу, спасшемуся в пожаре на Советской, дали 4 года за оборот наркотиков

Уралец, выживший при пожаре в высотке на Союзной, 2 в Екатеринбурге, приговорен судом к четырем годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время судебного разбирательства было установлено, что Константин Буйновский 2 июня 2023 года получил от неустановленного лица (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) информацию о тайнике. Там мужчина обнаружил сверток с наркотическим веществом массой не менее 21,09 гр. Отвезя находку домой в Белоярский район, Константин расфасовал вещество по зип-пакетам и разделил на 23 свертка, которые хранил до задержания сотрудниками полиции.

Вечером 3 июня 2023 года Буйновский ехал по маршруту: ул. Дублер Сибирского тракта - ул. 40 лет Комсомола - ул. Новгородцевой - ул. Новокольцовская в Екатеринбурге. Поняв, что за ним следуют сотрудники ГИБДД, он сбросил через окно автомобиля 18 свертков, которые впоследствии нашли правоохранители. Уже на ул. Новокольцовская в Октябрьском районе Екатеринбурга госавтоинспекторы остановили автомобиль.

Сегодня решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга Буйновский был признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ, в крупном размере) и приговорен к четырем годам исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что 7 мая текущего года из окон 21 этажа высотки на Советской повалил черный дым, а за ним из окна и балкона вылезли двое мужчин. Один из них сорвался вниз, а после скончался на руках медиков.

Выживший мужчина - Константин сообщил, что познакомился с арендатором сгоревшей квартиры накануне днем через общего знакомого. Они выпивали, легли спать, а проснувшись, пострадавший уже увидел языки пламени, после чего и вылез в окно. После ему протянули с крыши шланг, по которому он спустился к квартире ниже и разбил окно, чтобы попасть внутрь. Позднее выяснилось, что в квартире сгорел еще один человек.