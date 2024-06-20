Мурашко: В стационарах с ботулизмом находится 301 человек

В стационарах с диагнозом ботулизм в регионах РФ находится 301 человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, 43 пациента получают искусственную вентиляцию легких.

"Лекарственные препараты есть в достаточном объеме все", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Также министр заявил, что разработан новый препарат от ботулизма, в ближайшее время начнутся его клинические исследования.

Напомним, очаги заражения зафиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. Производством некачественной продукции занимается компания "Савон-К". Ранее фигурантам уголовного дела, которое расследуется по факту массового отравления людей пищевой продукцией, предъявили обвинение.