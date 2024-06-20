Тимур Иванов в суде намекнул на увольнение из Миноброны

Тимур Иванов, в конце апреля арестованный по делу о взятке, в суде назвал себя безработным. По словам Иванова, "до задержания он был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимает". Значит ли это, что Иванов был уволен – неизвестно. Однако в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции Иванова назвали "бывшим заместителем министра обороны".

Иванов был отстранен от должности на время следствия и суда в день задержания.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Сегодня суд решает вопрос о продлении ареста фигурантам дела.