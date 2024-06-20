В Сургуте владелицу магазина будут судить за экстремистскую символику

В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сургутянку обвиняют в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

В 2023 г. женщина размещала на своей открытой странице в одной из социальных сетей видеозаписи и изображения с запрещенной символикой экстремистской организации. При этом, годом ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные действия, вместе с тем, вновь продолжила публиковать в социальных сетях запрещенный контент.

В магазине обвиняемой провели обыск, изъята сувенирная продукция: игральные карты и кости, нарды, четки, шахматы. По результатам проведенной в ходе следствия культурологической судебной экспертизы установлено, что изъятые предметы имеют атрибутику и символику запрещенной экстремистской организации.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.