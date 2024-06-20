В Москве утвержден первый иноагентсткий штраф Яшину*

Мосгорсуд признал законным штраф бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*. Речь шла об отсутствии плашки в публикациях в социальных сетях.

Утвержден штраф в 45 тыс. руб., сообщили РИА Новости в суде.

Напомним, в декабре 2022 года суд приговорил оппозиционера к восьми с половиной годам колонии за распространение фейков о российской армии. Дело на него было заведено в июле 2022 года. До этого суд приговорил его к 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции". Сам Яшин* не был согласен с обвинением и называл дело политически мотивированным. В ноябре 2023 года политик был этапирован в Смоленскую область.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ