Депутат-кардиохирург из Нижнего Тагила отправился в зону СВО

Депутат городской думы Нижнего Тагила, местный кардиохирург Андрей Шерстобитов стал добровольцем и отправился в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Владимир Инжеватов.

"По словам Андрея, он добровольно заключил полугодовой контракт на службу в одном из военных госпиталей. Молодец! Нашим ребятам там нужны такие специалисты", - добавил журналист.

Андрей Шерстобитов работает в госпитале им. Тетюхина в Нижнем Тагиле, а также в Свердловской областной клинической больнице №1.