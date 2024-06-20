Борис Надеждин объяснил отказ от депутатского мандата

Политик Борис Надеждин объяснил свое решение сложить полномочия депутата в Долгопрудненском округе Подмосковья, где он избирался с начала 90-х годов.

Надеждин в своем Telegram-канале сообщил, что на предстоящих сентябрьских выборах в регионах будет помогать с избранием "большому количеству независимых кандидатов", в том числе "готов за них агитировать, становиться доверенным лицом, наблюдать за честным подсчетом голосов".

"Увы, у нас такие законы, что депутату (не важно, в каком городе он депутат) запрещено помогать избранию кандидатов в любом городе в статусе доверенного лица или наблюдателя. С 2022 года у меня тянется суд по этому вопросу— уже Верховный суд, иду в Конституционный Суд. Но пока это нелепое ограничение действует", - пожаловался Надеждин.

Также Надеждин, вероятно, опасается присвоения статуса иноагента. Этот статус после президентской кампании политика получили несколько сотрудников его штабов и команды. "У нас теперь такие законы, что признание иноагентом автоматически означает лишение депутатских полномочий, что уже произошло с рядом депутатов", - напомнил Надеждин.