Тимура Иванова доставили в суд по продлению ареста

В Басманном районном суде Москвы сегодня рассматривают ходатайство следствия о продлении ареста бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Также в суде и второй фигурант дела Сергей Бородин.

Ранее суд отказался от править Иванова под домашний арест, все это время бывший замминистра находится в СИЗО "Лефортово". Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой может превышать 1,1 млрд руб. В Минобороны Иванов заведовал хозяйственно-административной частью, в частности – капитальным строительством.