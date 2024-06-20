Главным чиновникам Екатеринбурга хотят поднять зарплаты на 20 тысяч рублей

Чиновникам, занимающим руководящие посты в Екатеринбурге, собираются поднять зарплаты на 15-20 тыс. рублей. Об этом на заседании комиссии гордумы заявила директор департамента кадровой политики администрации Елена Хазова.

По ее словам, повышение зарплат ждет только руководящие посты, что связано с нехваткой кадров среди управленцев.

"У нас в стране кадровый голод, я думаю, что наша администрация достойна высоко-профессиональных кадров. Мы не конкуренты, коммерческие организации и крупные корпорации – у них в разы выше оклады и предложения. Поэтому для стимулирования и удержания наших кадров важно именно управленческие кадры сохранить", – пояснила Хазова.