Госдума в первом чтении повысила налоги для всех с зарплатой выше 200 тысяч

Госдума в первом чтении единогласно одобрила пакет законопроектов, реформирующих налоговое законодательство России. Его ядро – прогрессивная шкала налогов на доходы. Для физлиц, имеющих доход от 2,4 млн руб. в год, НДФЛ вырастет и составит 15-22%. Для бизнеса налог составит 25%. Другой важный пункт – налоговый вычет в 7% для малоимущих семей с двумя и более детьми.

В итоге воздержавшихся и выступивших против законопроектов не было, но при этом в зале пленарных заседаний Госдумы отсутствовало 50 депутатов из 450. "Сложно будет объясниться перед избирателями тем, кого нет в зале", - отметил спикер палаты Вячеслав Володин.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, "единоросс" Андрей Макаров буквально с пеной у рта защищал законопроекты от нападок оппозиционно настроенных фракций. Но и он согласился, что у документов есть недостатки, которые придется решать поправками ко второму чтению. "Мы, например, пока не видим закрытия лазеек для тех, кто уходит от налогов, а об этом просил бизнес", - сказал Макаров.

Претензии же критикующих были разнообразны. Так, многие были недовольны тем, что не повышается налог на дивиденды. Министр финансов Антон Силуанов честно признался, что иначе богатеи уйдут в другие юрисдикции. Средний же класс, который никуда не уйдет в силу отсутствия возможностей, пострадает больше всех, считают левые фракции и "Новые люди". Также депутаты потребовали от Минфина предоставить четкий план – на что именно пойдут новые доходы казны, ответ "на предложения президента" их не устроил.