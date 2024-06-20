Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине

Западные лидеры не связывались с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Только публичные [отклики] видел", - цитирует его Life.

Напомним, 14 июня Путин заявил, что готов прямо сейчас сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. Но для этого должны быть соблюдены несколько условий, в частности, отвод украинских соединений с территорий Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР (в их административных границах на момент вхождения в Украину); отказ Украины от намерения вступить в НАТО. При этом президент России не считает Владимира Зеленского легитимной властью в Киеве, но "там все равно есть легитимная власть, есть с кем вести переговоры".