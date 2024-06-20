В Соликамске двое двухлетних детей выпали из окон

В Соликамске следователи проводят проверку по факту падения малолетних детей из окон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

17 июня двухлетний мальчик находился на кухне квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома, пока его родители занимались домашними делами. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно открыл окно и выпал.

В тот же день двухлетняя девочка находилась в комнате общежития, расположенной на втором этаже, оставшись без присмотра взрослых, девочка выпала из открытого окна.

В результате падения дети получили травмы различного характера, с которыми были доставлены в лечебные учреждения, где проходят стационарное лечение.

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий опрошены очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.