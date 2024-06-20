В Астрахани открывают сезон бесплатных пешеходных экскурсий

Полюбившийся астраханцам и гостям города проект Free Walking Tours стартует уже 21 июня.

Как сообщили в министерстве экономического развития Астраханской области, первая в этом сезоне бесплатная пешеходная экскурсия пройдет в самом сердце города Астрахани: на территории Астраханского кремля. Тема экскурсии: «Успенский собор: его история и святыни».

Участники экскурсии смогут насладиться красотой Успенского собора, познакомиться с историей строительства и узнать его уникальные особенности.

Экскурсия организована Астраханской епархией Русской православной церкви совместно с Астраханским туристско-информационным центром при поддержке министерства экономического развития Астраханской области.

Начало в 18:30. Сбор на Соборной площади Астраханского кремля. Предварительная запись не требуется. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (8512) 51-01-16.