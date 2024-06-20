"Уральские авиалинии" заплатят штраф за драку между бортпроводником и пассажиром

Авиакомпанию "Уральские авиалинии" оштрафовали за драку между пассажиром самолета и бортпроводником. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, что потасовка началась в салоне самолета, когда один из пассажиров потребовал воды. Рейс задерживался, а в самолете было душно из-за неработающего кондиционера. Это разозлило мужчину, в результате чего и произошел конфликт.

"Установлено, что неисправность системы кондиционирования в период нахождения пассажиров на борту воздушного судна в совокупности с продолжительностью ее устранения привела к значительному повышению температуры атмосферного воздуха в салоне самолета и к нарастанию недовольства пассажиров и дальнейшему конфликту между пассажиром и членом экипажа, который представители авиакомпании правильно разрешить не смогли", - пояснили в прокуратуре.

По постановлению прокурора Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области компания "Уральские авиалинии" была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст.14.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 41 тыс. руб.