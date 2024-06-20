Ураган "Эдгар" накрыл Москву, уже погиб человек

Как минимум десять человек, в том числе ребенок, пострадали во время мегаурагана "Эдгар" в Москве, сообщает телеграм-канал 112.

По данным "Базы", есть погибший - мужчину придавило деревом недалеко от парка Дубки в Тимирязевском районе. Ему вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков.

Ураганный ветер с порывами 25 м/с ломает рекламные щиты, срывает обшивку с крыш, деревья падают на людей и машины, улицы и дороги затоплены. Торнадо, которые прогнозировали синоптики, замечены в спальных районах столицы, под Истрой и в районе Лосино-Петровского.

Городское хозяйство Москвы просит жителей столицы не выходить на улицу. Входы в московские парки закрыты.