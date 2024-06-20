Мигранта, который избил и пытался изнасиловать женщину в Прикамье, арестовали

В Прикамье гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в попытке изнасилования местной жительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Мигранту предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что в дневное время 16 июня 2024 года компания иностранных граждан распивала алкогольные напитки на берегу реки, расположенной в Пермском муниципальном округе. В ходе распития спиртного 29-летний гражданин Республики Узбекистан совершил попытку изнасилования 32-летней местной жительницы, однако его незаконные действия были пресечены очевидцами произошедшего.

Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.