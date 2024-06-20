20 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Адвокат: Муж Наумовой сказал ей забетонировать тело 6-летнего Далера

Стали известны жуткие подробности дела о гибели 6-летнего Далера. По словам адвоката юридического альянса "Легат" Илкина Амирова, супруг Вероники Наумовой Александр знал о смерти мальчика и сам предложил способ избавиться от тела.

Как передает слова адвоката "КП-Екатеринбург", Наумова позвонила мужу, когда тот был на СВО, и рассказала о смерти опекаемого ею Далера - якобы его убила родная старшая сестра мальчика, пока Вероники не было рядом. Александр посоветовал жене забетонировать сумку с телом ребенка в подвале гаража. Напомним, что именно там спустя несколько месяцев и обнаружили ужасающую находку.

Адвокат добавил, что после Александр приезжал домой и был осведомлен о местонахождении тела. Он также рассказал, в чем именно обвиняют Наумова. По версии следствия, тот издевался на Далером: бил электрошокером, связывал, заставлял приседать по 5-20 минут и стоять в позе "полтора" - на полусогнутых ногах. Сегодня в суде в качестве свидетеля слушали Веронику Наумову, которая вступилась за своего супруга.

"Сегодня у нас был допрос свидетеля Наумовой Вероники, которая является свидетелем обвинения. Ее показания, на самом деле, для нас были очевидны, потому что мы понимали, что она будет выгораживать максимально своего супруга. И на все вопросы, связанные с насилием, естественно, она отрицала. Якобы она вообще не присутствовала, когда Наумов использовала какое-то оружие типа электрошокера или привязывал ребенка: она полностью это отрицала. По поводу приседаний, да, она подтвердила этот факт, но не говорила, что это было какое-то наказание. А что это что-то вроде шуточного... якобы Наумов показывал, как это нужно делать. Но, по факту, она это не отрицала", - отметил адвокат Амиров.

В свою очередь Александр Наумов продолжает утверждать, что не трогал мальчика и о смерти его ничего не знал. Более того, шоком для него по возвращении с СВО стала новость о том, куда его супруга дела всего его накопления. Якобы за последний год на свободе Наумова успела потратить со счета мужа 6,2 млн рублей.

Теги: Наумов, Наумова, Екатеринбург, Далер, суд


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