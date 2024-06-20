ЦБ в июле может резко повысить ключевую ставку

В Банке России на "неделе тишины" и заседании Совета директоров обсудили ключевую ставку. Выводы сделаны неутешительные.

"На момент июньского решения по ключевой ставке нет решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте Центробанка.

Пока что ключевая ставка составляет 16%.