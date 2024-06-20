Алексей Орлов принял участие в генеральной уборке на площадке "Атмофеста"

20 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Алексей Орлов принял участие в генеральной уборке на площадке "Атмофеста"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел новую площадку для фестиваля "Атмофест" и принял участие в субботнике, организованном на ней. Ландшафтный форум получил прописку на месте бывшей лодочной станции на улице Гражданской.

"Фестиваль долго не имел собственного пространства и проходил в разных частях Екатеринбурга. Последние годы он располагался на площади 1905 года и был одной из жемчужин Дня города. "Атмофест" полюбился уральцам, поэтому мы решили определить для него постоянное место. Сады фестиваля станут частью большого проекта по превращению всей набережной в единое прогулочное пространство. Тут будет восстановлена лодочная станция, прилегающая территория – благоустроена, а берега – укреплены", – рассказал градоначальник.

К генеральной уборке присоединились почти 60 горожан – работников фестиваля и состоящих в трудовых отрядах подростков. Вместе они привели в порядок участок набережной Исети севернее Макаровского моста: обрезали деревья, убрали строительный мусор и очистили прилегающую акваторию Городского пруда. Добровольцы избавили пространство от по меньшей мере 25 мешков мусора.

"Атмофест"(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Участники "Атмофеста"(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

В этом году "Атмофест" пройдет с 16 по 25 августа – на День города Екатеринбурга. Тема фестиваля ландшафтного дизайна – "7 поколений". Она объединит 7 садов, посвященных Году семьи.

Украсить уральскую столицу приедут дизайнеры со всей страны и из-за рубежа: Перу и Азербайджана. По окончании "Атмофеста" сады останутся радовать екатеринбуржцев.

Напомним, фестиваль ландшафтного дизайна "Атмофест", ранее традиционно проходивший на площади 1905 года, сменил формат и место работы. Теперь сады станут частью благоустройства набережной Исети. За счет фестиваля преобразится пространство у лодочной станции на улице Гражданской – от старой плотины реки Ольховки до Макаровского моста. Перенос "Атмофеста" даст сразу несколько преимуществ.

  • Во-первых, собственная постоянная площадка позволит дизайнерам обустраивать сады не на пару недель, а на долгий срок, благодаря чему жители уральской столицы смогут наслаждаться растениями в течение всего года.
  • Во-вторых, отсутствие необходимости несколько раз пересаживать цветы и деревья (сначала из питомника на площадь 1905 года, а затем – в скверы и парки) хорошо скажется на их выживаемости и уменьшит объем работ по уходу за ними.
  • В-третьих, за счет проведения фестиваля удастся благоустроить участок набережной Исети. Преображение коснется как самой лодочной станции, так и территории вокруг. Площадка станет "зеленым украшением" прогулочного маршрута вдоль главной реки Екатеринбурга.

Ухаживать за садами будут организаторы в течение пяти лет. Затем старые зеленые зоны будут сменяться новыми. В дальнейшем, если фестиваль продолжит расти, дизайнерам выделят еще один участок набережной Исети, но уже по другую сторону реки.

Теги: Алексей Орлов, Атмофест


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети