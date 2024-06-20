Алексей Орлов принял участие в генеральной уборке на площадке "Атмофеста"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел новую площадку для фестиваля "Атмофест" и принял участие в субботнике, организованном на ней. Ландшафтный форум получил прописку на месте бывшей лодочной станции на улице Гражданской.

"Фестиваль долго не имел собственного пространства и проходил в разных частях Екатеринбурга. Последние годы он располагался на площади 1905 года и был одной из жемчужин Дня города. "Атмофест" полюбился уральцам, поэтому мы решили определить для него постоянное место. Сады фестиваля станут частью большого проекта по превращению всей набережной в единое прогулочное пространство. Тут будет восстановлена лодочная станция, прилегающая территория – благоустроена, а берега – укреплены", – рассказал градоначальник.

К генеральной уборке присоединились почти 60 горожан – работников фестиваля и состоящих в трудовых отрядах подростков. Вместе они привели в порядок участок набережной Исети севернее Макаровского моста: обрезали деревья, убрали строительный мусор и очистили прилегающую акваторию Городского пруда. Добровольцы избавили пространство от по меньшей мере 25 мешков мусора.

В этом году "Атмофест" пройдет с 16 по 25 августа – на День города Екатеринбурга. Тема фестиваля ландшафтного дизайна – "7 поколений". Она объединит 7 садов, посвященных Году семьи.

Украсить уральскую столицу приедут дизайнеры со всей страны и из-за рубежа: Перу и Азербайджана. По окончании "Атмофеста" сады останутся радовать екатеринбуржцев.

Напомним, фестиваль ландшафтного дизайна "Атмофест", ранее традиционно проходивший на площади 1905 года, сменил формат и место работы. Теперь сады станут частью благоустройства набережной Исети. За счет фестиваля преобразится пространство у лодочной станции на улице Гражданской – от старой плотины реки Ольховки до Макаровского моста. Перенос "Атмофеста" даст сразу несколько преимуществ.

Во-первых, собственная постоянная площадка позволит дизайнерам обустраивать сады не на пару недель, а на долгий срок, благодаря чему жители уральской столицы смогут наслаждаться растениями в течение всего года.

Во-вторых, отсутствие необходимости несколько раз пересаживать цветы и деревья (сначала из питомника на площадь 1905 года, а затем – в скверы и парки) хорошо скажется на их выживаемости и уменьшит объем работ по уходу за ними.

В-третьих, за счет проведения фестиваля удастся благоустроить участок набережной Исети. Преображение коснется как самой лодочной станции, так и территории вокруг. Площадка станет "зеленым украшением" прогулочного маршрута вдоль главной реки Екатеринбурга.

Ухаживать за садами будут организаторы в течение пяти лет. Затем старые зеленые зоны будут сменяться новыми. В дальнейшем, если фестиваль продолжит расти, дизайнерам выделят еще один участок набережной Исети, но уже по другую сторону реки.