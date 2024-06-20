МВД объявило в розыск экс-ведущую программы "Вести" Курбангалееву

МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы "Вести" на канале "Россия 1" Фариду Курбангалееву*.

По данным ТАСС, ведущую разыскивают по уголовному делу об оправдании терроризма.

Курбангалеева живет в Праге, ведет свой канал на YouTube.

Ранее в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой** было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. МВД объявило ее в розыск. Телеведущая придерживается антивоенной позиции, покинула Россию после начала СВО.

* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга