МВД объявило в розыск экс-ведущую программы "Вести" Курбангалееву
МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы "Вести" на канале "Россия 1" Фариду Курбангалееву*.
По данным ТАСС, ведущую разыскивают по уголовному делу об оправдании терроризма.
Курбангалеева живет в Праге, ведет свой канал на YouTube.
Ранее в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой** было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. МВД объявило ее в розыск. Телеведущая придерживается антивоенной позиции, покинула Россию после начала СВО.
* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга