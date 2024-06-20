20 Июня 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Люди так хотят: Силуанов в Госдуме объясняет необходимость налоговой реформы

Госдума рассматривает сегодня в первом чтении пакет законопроектов в рамках налоговой реформы. Основные изменения: дифференциация НДФЛ для физических лиц и бизнеса, налоговый вычет для малоимущих семей с детьми, амнистия для раздробленного для ухода от налогов бизнеса, налоговый инвествычет и др.

Изменения НДФЛ затронут всего 3% населения, заявил министр финансов России Антон Силуанов, представляя законопроект в Госдуме.

Ставка НДФЛ будет выглядеть следующим образом:

- для доходов до 2,4 млн рублей в год – 13%;

- для доходов от 2,4 до 5 млн рублей – 15%;

- для доходов от 5 до 20 млн рублей – 18%;

- для доходов от 20 до 50 млн рублей – 20%;

- и для доходов свыше 50 млн рублей – 22%;

Повышенный налог будет взиматься не с общей суммы дохода, а только с превышения порога прогрессивной шкалы – на сумму до 2,4 млн руб. будет применяться ставка 13%. Силуанов добавил, что такая шкала соответствует "принципу справедливости", соблюдения которого требует народ. А максимальная ставка НДФЛ в 22%, по его мнению, "оптимальна, позволяет избежать серых схем и выплат зарплат в конвертах".

Представитель КПРФ Алексей Куринный отметил, что повышение налогов несправедливо затронет средний класс, высококвалифицированных специалистов, тогда как олигархи за счет дивидендов вообще смогут спокойно уходить от повышения. Силуанов возразил, что средняя зарплата по стране не превышает 74 тыс. руб., поэтому, по его мнению, 200 тыс. руб. – это "зарплата, отличающаяся от средней в разы".

Налог на прибыль бизнеса предлагается увеличить до 25%, но при этом правительство отказывается от оборотных сборов.

Будут выравнена налоговая рентная нагрузка в сырьевых отраслях.

"Есть вопросы, которые требуют уточнения. Но главное – 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей, они получат поддержку (благодаря налоговому вычету НДФЛ для них составит 6% - прим. ред.)", - заявил при обсуждении глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он добавил, что НДФЛ для участников СВО останется неизменным – 13%.

Ставка на дивиденды сохраняется на уровне 15%, потому что, как считает Силуанов, "в противном случае они точно найдут иностранные юрисдикции для ухода от налогов".

Теги: налоговая реформа, ндфл, госдума


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