Апелляционный суд в Санкт-Петербурге встал на сторону жителей Сысерти в деле мусорного полигона

Апелляционный суд Санкт-Петербурга встал на сторону жителей Сысерти, выступающих против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг" возле села Щелкун. Об этом Накануне.RU сообщили в инициативной группе.

В суде речь шла об оспаривании решения Свердловского областного суда, который постановил исключить из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проект по строительству крупнейшего в СНГ мусоросортировочного комплекса и полигона для захоронения отходов. Лица, заинтересованным в строительстве, как его называют свердловские власти, "эко-кластера", выступили против и обратились в апелляционный суд, однако и в Санкт-Петербурге поддержали позицию жителей Сысертского городского округа.

"Суд в Питере выиграли, судья постановил оставить решение областного суда без изменений. Апелляция подтвердила решение первой инстанции", - рассказали в инициативной группе.

Согласно действующей редакции территориальной схемы обращения с ТКО, вблизи Екатеринбурга должен появиться комплекс "Екатеринбург-Юг", рассчитанный на 700 тыс. тонн отходов ежегодно. При этом власти до сих пор не определили участок под его строительство. По предварительным данным, объект будет расположен в Сысертском городском округе, практически на берегу озера Щелкун. В связи с этим один из жителей муниципалитета Дмитрий Кузнецов обратился с иском к МинЖКХ об исключении мусорного объекта из территориальной схемы обращения с ТКО, что не позволит властям построить завод на сельхозземлях в экологически чистом районе.

Созданием завода в рамках концессионного соглашения с властями должна была заняться компания "Экологические системы", подконтрольная бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Стоимость амбициозного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Недавно дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.