В Москве из-за ботулизма сожгли 20 тонн продукции

В Москве из-за вспышки ботулизма пришлось уничтожить много различной продукции.

Специалисты следят за потенциально опасной продукцией на всем пути – от загрузки в специализированный автотранспорт до мусоросжигательного завода. По данным на 20 июня, уничтожено 20 т неликвидной продукции, и работа продолжается, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Напомним, сегодня стало известно о выписке из клиник 15 пострадавших от отравления едой, вызвавшего ботулизм.

Фигуранты дела о массовых отравлениях едой приготовили и продали больше 2 тыс. порций "лобио", в которых содержался вызывающий ботулизм токсин. В результате более 120 человек, употребивших блюдо "лобио" в пищу, госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом "ботулизм".