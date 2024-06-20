В Москве из-за ботулизма сожгли 20 тонн продукции

20 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика
Фото:Накануне.RU

В Москве из-за ботулизма сожгли 20 тонн продукции

В Москве из-за вспышки ботулизма пришлось уничтожить много различной продукции.

Специалисты следят за потенциально опасной продукцией на всем пути – от загрузки в специализированный автотранспорт до мусоросжигательного завода. По данным на 20 июня, уничтожено 20 т неликвидной продукции, и работа продолжается, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Напомним, сегодня стало известно о выписке из клиник 15 пострадавших от отравления едой, вызвавшего ботулизм.

Фигуранты дела о массовых отравлениях едой приготовили и продали больше 2 тыс. порций "лобио", в которых содержался вызывающий ботулизм токсин. В результате более 120 человек, употребивших блюдо "лобио" в пищу, госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом "ботулизм".

Теги: Ботулизм, Москва, Нижегородская область, отравление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.06.2024 10:55 Мск Выписаны 15 пострадавших от ботулизма
Ранее 20.06.2024 09:26 Мск Скрипачка Мариинского театра попала в реанимацию с подозрением на ботулизм
Ранее 20.06.2024 03:01 Мск Фигурантам дела о ботулизме избрали меру пресечения
Ранее 20.06.2024 01:25 Мск Фигуранты дела об отравлении сделали более 2 тысяч порций некачественной еды
Ранее 20.06.2024 00:37 Мск Генпрокуратуру РФ просят проверить всех производителей готовой еды
Ранее 19.06.2024 19:48 Мск СК: Обвиняемые в заражении людей ботулизмом пытались уничтожить улики
Ранее 19.06.2024 12:16 Мск В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом заражении ботулизмом
Ранее 19.06.2024 10:53 Мск Число заболевших ботулизмом в Казани возросло до 15
Ранее 19.06.2024 01:00 Мск СК: фигурантам дела об отравлении предъявили обвинение
Ранее 18.06.2024 20:22 Мск Роспотребнадзор: зараженные ботулизмом продукты производились в промзоне рядом со свалкой

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети