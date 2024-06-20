В Прикамье обнаружили тело подростка, утонувшего в реке после побега из лагеря

Сегодня сотрудники Следственного комитета России по Пермскому краю вместе с региональным управлением МЧС нашли тело подростка, сбежавшего из лагеря и утонувшего в реке Сылва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователями СКР проводится осмотр, будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего.

По предварительным данным, 19 июня 2024 года в дневное время трое подростков самовольно покинули территорию детского оздоровительного лагеря, расположенного на территории Кунгурского муниципального округа. Прибежав к реке, дети реши искупаться. В ходе купания 14-летней мальчик утонул.