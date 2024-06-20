Южная Корея пересмотрит вопрос о поставках оружия на Украину

Южная Корея намерена провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Заявление сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. По данным агентства, Сеул считает, что подписанное соглашение формирует военный альянс.

Ранее Южная Корея поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.

Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном. Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.