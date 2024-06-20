В Екатеринбурге пообещали снизить стоимость месячного проездного

Власти Екатеринбурга пообещали снизить стоимость месячного проездного абонемента на все четыре вида транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

По его данным, на сегодняшнем комитете по транспорту председатель комитета Игорь Ощепков заявил, что стоимость проездного будет "гораздо ниже 2,5 тыс. рублей". Однако произойдет это только после введения брутто-контрактов.

Подробнее о переходе на брутто-контракты мы писали ранее. Их введение предусмотрено в рамках новой реформы общественного транспорта Екатеринбурга, которая позволит повысить качество перевозки пассажиров до 85%.

Ожидается, что такая система заработает в третьем квартале текущего года. Согласно принципу договора, оплата перевозчикам будет начисляться исходя не из пассажиропотока, а за пройденный километр, с учетом коэффициента качества: соблюдение расписания, состояние автобуса и работа экипажа. Выручка от билетов теперь будет идти в бюджет города.