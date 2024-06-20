Екатеринбург закупит 30 автобусов большого класса и 25 трамваев

В этом году Екатеринбург закупит еще 30 новеньких автобусов. Такое заявление было сделано комитетом по транспорту мэрии, сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

В отличие от предыдущих автобусов, эти будут еще вместительнее: 18 из них - большого класса, а 12 - особо большого класса. "То есть по Екатеринбургу, наконец-то, будет ездить 12 "гармошек", они повезут горожан по спальным районам", - говорится в сообщении канала.

Помимо этого, запланирована закупка 25 трамваев, 10 из которых приобретут уже в этом году, а оставшиеся 15 - в 2025. Про троллейбусы тоже не забыли: 25 в 2024 году и 75 в следующем. 50 из них будут на автономном ходу, а 50 - традиционные.

"На следующей неделе специалисты мэрии поедут смотреть трамваи "Уралтрансмаша". Возможно, купят и их (везти ближе, как минимум). Ранее на линиях Екатеринбурга они не приживались по техническим причинам", - добавили в канале.

Напомним, что в этом году власти города также дадут старт новой реформе общественного транспорта, которая позволит повысить качество перевозки пассажиров до 85%. Подробнее о переходе на брутто-контракты мы писали ранее. Сегодня председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков заявил, что стоимость месячного проездного на все четыре транспорта будет снижена сразу после введения брутто-контрактов.