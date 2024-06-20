В Башкирии студент избил однокурсницу из-за спора о длительности обеда

В башкирском Сибае студент избил однокурсницу из-за того, что не собирался обедать за отведенные на это 20 минут – ему хотелось принимать пищу столько времени, сколько потребуется.

Речь идет о студенте Сибайского медицинского колледжа Родионе. Избиение случилось во время практики. Парень вышел на обед. Когда ему напомнили, что у него есть на это 20 минут, он послал всех и велел "отдуваться за него". Родион и девушка повздорили в чате, после словесной перепалки студент пришел к девушке и избил ее и подругу пострадавшей.

Вскоре драчуна задержали. Сам Родион заявил, что не смог сдержать эмоций, когда девушка оскорбила его семью. По словам тех, кто учится в указанном колледже, парень и раньше вел себя вызывающе, но все сходило ему с рук, потому что его родственники якобы работают в прокуратуре, пишет telegram-канал Baza.