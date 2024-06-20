Песков: Собаки, подаренные в КНДР Путину, будут жить в Москве

Собаки северокорейской породы Пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, будут жить в Москве.

Имена для питомцев пока не выбраны, сообщил SHOT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее лидер КНДР подарил Путину пару собак породы пхунсан во время визита российского президента в КНДР. Эта порода выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Стоит отметить, что Путину уже не в первый раз дарят собаку. В марте 2019 года глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил ему щенка киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. В январе того же года в ходе своего официального визита в Сербию Путин получил в подарок щенка из рук сербского лидера Александра Вучича.

До этого в октябре 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный. Также ранее российскому лидеру дарили болгарскую овчарку Баффи и акита-ину Юмэ. Сообщалось, что все собаки Путина живут в его резиденции Ново-Огарево под Москвой.