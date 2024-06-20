Окончание паводка в Югре стоит ждать во второй половине июля

В Югре затоплен 1171 участок, 125 дач и девять жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Югре.

На сегодняшний день уровень воды в Оби составляет 962 сантиметра. Со ссылкой на начальника отдела гидрологических прогнозов "Обь-Иртышское УГМС" Наталью Волковскую NEFT, сообщает, что это не значит, что паводок скоро закончится.

"Уровень воды может, допустим, держаться целую неделю без изменений, а потом резко подняться", – рассказала Наталья Волковская.

По ее прогнозу, окончание паводка стоит ждать во второй половине июля. Однако специалисты ведут мониторинг ежесуточно, чтобы отслеживать изменения.

В Нижневартовске развернут пункт временного размещения на 230 человек, всего по округу десять ПВР. Для эвакуации людей спасатели подготовили 10 автобусов. Также в готовности у МЧС мотопомпы для откачки воды. Для жителей поселений Соснина, Былино и Вампугол Нижневартовского района организована доставка продуктов и медикаментов.

Население всех пунктов, которые находятся в зоне подтопления, осведомлено о ситуации. С владельцами дачных участков проводятся консультации о действиях при резком подъеме воды.