В Ленобласти умеют беречь природные богатства - регион в топе рейтинга по управлению лесами

Ленинградская область вошла в число лидеров России по эффективности деятельности лесного комплекса. Учитывая, что территория региона на 55,5% покрыта лесами, этот показатель является оценкой и результатом деятельности региональных и муниципальных властей.

Рослесхоз определял итоги, оценивая показатели эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за 2023 год. Результатом аналитики специалистов и стал сформированный итоговый рейтинг субъектов РФ. Работа региональных лесных ведомств оценивалась по 32 критериям, разделенным на 6 групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита и воспроизводство лесов, финансово-экономическая деятельность.

По итогам 2023 года лесовосстановление в Ленинградской области выполнено на площади 16453,7 га, что на 1,3% выше плана, из них искусственное лесовосстановление проведено на площади 6 522,5 га, (+ 22,5 га к плану). Кроме этого, в рамках компенсационного лесоразведения, компаниями, реализующими инвестпроекты, высажено 803,5 га нового леса. По итогам пожароопасного сезона на землях лесного фонда области возникло 162 лесных пожара, средняя площадь одного пожара – всего 0,64 га – один из самых минимальных показателей в округе. Все пожары были ликвидированы силами лесной пожарной охраны лесничеств в день обнаружения. Эффективное управление лесами позволяет Ленинградской области выполнять показатели федерального проекта «Сохранение лесов».

Кстати, Ленинградская область по итогам минувшего года заняла второе место в номинации «самый активный регион» акции «Сохраним лес». В единый день посадки леса минувшего года свыше 2 тысяч жителей области высадили более 135 тысяч деревьев в 19 лесничествах региона. А на центральной площадке, которая была в Волосовском районе, во Врудском участковом лесничестве, в высадке вместе с ленинградцами участвовал губернатор региона Александр Дрозденко.

Губернатор Ленобласти, лично участвуя в посадке саженцев, отметил, что работа по сохранению и восстановлению лесов в регионе постоянно находится под контролем правительственных структур региона.

"В Лужском районе один из лучших в России лесных селекционных центров, где производят саженцы с закрытой корневой системой. В год здесь производят 4,5 млн саженцев сосны и ели с приживаемостью посадок 100%. Планируем с вводом холодильного склада увеличить производство до 7 миллионов. Покупатели - регионы России и арендаторы, обязанные восстанавливать лесопосадки", - сообщал губернатор Ленобласти в своем телеграмм-канале.

Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов поясняет, что не смотря на трудности предприятий лесопромышленного комплекса, связанные с санкционным давлением недружественных стран, общая сумма платежей за использование лесов, поступившая в бюджеты всех уровней, составила 2,72 млрд руб. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу.

Восстановление лесов в регионе в приоритете. Так, только в течение мая в Ленобласти в рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса» во всех лесничествах-филиалах ЛОГКУ «Ленобллес» на 19 участках общей площадью 72,3 га высадили 148 тысяч штук сеянцев сосны и ели. Участвовало чуть более 1200 человек. За короткий весенний сезон лесопосадки и лесопользователи выполнили искусственное лесовосстановление на площади 3 899,80 га, что составляет 86,7% от установленного годового плана. Еще на 115,66 га выполнено лесоразведение, что составляет чуть более 38% от годового плана.

Отметим, что Ленинградская область стала инициатором единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. 86 предложений Ленобласти внесены в предварительный перечень мероприятий единого федерального проекта на общую сумму более 4 млрд. рублей. Предложения ленинградцев были одобрены к федеральному финансированию решением бассейнового совета Баренцево - Беломорского и Балтийского бассейновых округов.

Еще один проект региона - «Тропа47» в 2023 году вошел в перечень лучших практик и рекомендован Минэкономразвития России к массовому тиражированию во всех регионах России. А всего в Ленобласти созданы уже 44 экологических маршрута в границах особо охраняемых природных территорий региона, общей протяженностью 430 км, из них в 2023 году – 5 новых маршрутов.