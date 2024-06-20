Украина может согласиться на саммит с участием России при посредничестве Китая

Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием обеих вовлеченных в конфликт сторон, при условии, что переговоры будут основаны на "правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН, и международном праве", заявила посол Украины в Сингапуре Катерина Зеленко в интервью изданию This Week in Asia.

Также Зеленко положительно оценила итоги швейцарского мирного саммита, хотя он не привел ни к какому продвижению в плане прекращения конфликта или хотя бы прекращения огня. Китай не стал участвовать в этом саммите, заявив, что не видит в этом саммите, если не пригласят Россию (а ее не пригласили).