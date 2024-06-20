В Пермском крае подростки сбежали из лагеря - один из них утонул в реке Сылва

В Пермском крае несколько подростков сбежали из лагеря "Ермак" во время тихого часа, сообщает "КП-Пермь" со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел накануне. Мальчики решили искупаться в реке Сылва, рядом с деревней Песчанка. Глубина реки небольшая, однако там есть ямы, глубиной выше человеческого роста. Один из детей начал тонуть, цеплялся за друзей, тем самым, топя и их, поэтому те отплывали от него и в конечном счете мальчика унесло сильным течением.

Погибший мальчик родом из Перми, ему 14 лет. Сегодня на поиски тела отправится группа водолазов.

По данным СКР региона, 19 июня 2024 в дневное время трое подростков самовольно покинули территорию детского оздоровительного лагеря, расположенного на территории Кунгурского муниципального округа. Прибежав к реке, дети реши искупаться. В ходе купания 14-летней мальчик утонул. В следственном управлении СКР по Пермскому краю сообщили, что подростков было трое. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.