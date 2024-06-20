Страховщики сообщили о непокрытии рисков туристам из-за ошибок в загранпаспортах

Большинство крупных российских страховых компаний не покрывают клиентам риск невыезда за границу из-за ошибок в загранпаспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на страховщиков.

По данным издания, такого пункта нет в полисах ВЗР (для выезжающих за рубеж), которые обычно покупают туристы.

При этом отмечается, что страховые компании не фиксируют увеличения количества обращений клиентов по причине невыезда из-за ошибок в документах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что участились случаи, когда сотрудники погранслужбы находят ошибки в загранпаспортах туристов, признают такие паспорта недействительными и изымают их. Это стало происходить после вступления в силу новых правил выезда из России 1 ноября 2023 года.

В МВД заявили, что признание недействительными заграничных паспортов россиян не носит массового характера.