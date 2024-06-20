Выросло количество паломников из России, умерших во время хаджа в Саудовскую Аравию

Выросло количество российских паломников, умерших в Саудовской Аравии во время совершения хаджа.

"Вчера вечером (19 июня) мы получили информацию о смерти еще одного паломника из России. Таким образом, всего скончались пятеро российских паломников, приехавших в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", - сказал ТАСС представитель генерального консульства России в Джидде.

Ранее стало известно, что 550 паломников погибли во время хаджа в Саудовскую Аравию. 323 из них были египтянами, 60 – иорданцами. Большинство скончались из-за теплового удара. 17 июня воздух в Мекке прогрелся до 51,8 градуса.