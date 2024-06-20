Украинский режим давит на арестованных иерархов УПЦ, чтобы они согласились на обмен

СБУ оказывает давление на митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, вынуждая его "добровольно" согласиться на обмен в статусе военнопленного, угрожая усилить против него репрессивные меры. Об этом сообщил сам владыка после проведенного у него дома нового обыска.

Он уверен, что после обыска на него могут завести новое уголовное дело, вынуждая пойти на обмен как военнопленного. Однако митрополит заявил, что не желает бросать свою паству.

Ранее к этому принуждали митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которому дали пять лет тюрьмы, но он тоже отказался, заявив, что не считает себя военнопленным.

Как считает Православный исследовательский центр "Хризма", украинский режим такими действиями пытается удалить с Украины неугодных иерархов, без которых остальных будет легче склонять к расколу. А "Правблог" отмечает, что сам статус "военнопленный враг" является крайне опасным. Если иерархи согласятся, то они тем самым зафиксируют то, что Церковь является "врагом Украины", что и нужно нынешнему режиму, который постоянно обвиняет Церковь в том, что она является "агентом Москвы". В этом случае появится еще больше поводов к запрету Церкви.

Митрополиты Ионафан и Феодосий известны своей активной позицией в защиту канонического строя Церкви.