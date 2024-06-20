Турция потребовала объяснений у организаторов саммита по Украине относительно подписи Варфоломея

Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием в числе подписантов итоговой декларации экуменического патриарха Варфоломея. Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели в соцсети Х.

Варфоломей принял участие в конференции по Украине и подписал документ наряду с лидерами стран. Пикантность ситуации заключается в том, что он является гражданином Турции и подписал документ помимо официального представителя Турции. Кого он в таком случае представлял? В Турции ему запрещено заниматься политической деятельностью, а по Лозаннскому мирному договору 1923 года его полномочия ограничены отправлением богослужений для проживающих в Турции греков. В Турции он называется главой греческого патриархата. Сам же он считает себя главой православного мира.

