В Екатеринбурге на четыре месяца закроют движение по улице Антона Валека

В Екатеринбурге на четыре месяца закроют движение транспорта на участке улицы Антона Валека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с 1 июля и по 31 октября ООО Специализированный застройщик "УГМК-Навигатор" будет проводить работы по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека от улицы Урицкого до улицы Володарского. Напомним, что на этой территории компания ведет строительство многофункционального центра.

Объехать участок можно по близлежащим улицам: Володарского – Антона Валека – 8 Марта; Февральской революции – Урицкого; Жукова – Антона Валека, 12 – Вайнера – проспект Ленина. При этом, общественный транспорт продолжит курсировать по своему обычному маршруту.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С последним поможет информационная карта, в которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.